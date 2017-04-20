Elazığ'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.



Valilik, Elazığ Beledisi ve İl Müftülüğünün birlikte düzenledi etkinlik öncesi Elazığ Belediyesi Mehteran Ekibi konser verdi. Konserin ardından program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yılki Kutlu Doğum Haftasının teması olarak "Hazreti Muhammet ve Güven" konusunun işleneceğini aktardı.



Programda, Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi ve Kültür Müdürlüğü tarafından açılan hat kursunda kursiyerler tarafından yapılan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Katılımcılar, sergide yer alan eserleri inceleyerek bilgi aldı.



Elazığlı sanatçı Ahmet Yüce'nin verdiği Harput Musikisi ve ilahi konserinin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.



Programa, il protokolünün yanı sıra vatandaşlar katıldı.