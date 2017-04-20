Adana Kürkçüler Cezaevi Yerleşkesindeki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Kutlu Doğum Haftası" etkinliği düzenlendi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık ve Adana İl Müftülüğünün işbirliğiyle cezaevinde "Hz. Peygamber ve güven toplumu" konulu bir program yapıldı.



Cezaevinde açılan kursta Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen bir tutuklunun Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, sinevizyon gösterisi ve ilahi dinletisi ile sürdü.



Adana Müftüsü Hasan Çınar, Hz. Peygamberin, toplumdaki güven kavramına önem verdiğini belirterek, günümüzde de insanların güvene ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Başsavcı Ali Yeldan, Kutlu Doğum Haftası etkinliğini güveni tesis etmek amacıyla Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda başlattıklarını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını içinde barındıran güven ortamının iyi bir şekilde aktarılması gerektiğini kaydetti.



Programda Müftü Çınar, tutuklu ve hükümlüler ile etkinliğe katılanlara gül verdi.



Başsavcı Yeldan da Müftü Çınar'a, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların dokuduğu bir kilim hediye etti.