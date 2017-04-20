Antalya'nın Kepez ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Kepez ilçesindeki Nebi Güney Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa, Antalya İl Müftüsü Osman Artan ile çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.



Öğrencilerin Peygamber sevgisine ilişkin resimlerinin sergilendiği programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu ve ilahiler okundu.



Mütfü Artan, yaptığı konuşmada, bu seneki ana konularının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu söyledi.



İstanbul'da yaklaşık yüzyıl önce sadaka taşlarına insanların para bıraktığını anımsatan Artan, "Bu taşlardan ihtiyacı olanlar alıyor ve harcıyordu. Bugün okulun yanındaki hastanenin köşesine ihtiyaç sahiplerinin alması için para koysak, sabaha kadar para kalmaz. O zaman bir yerde bir sorun var. 100 sene önce dedelerimizin yaşadığı memlekette böyle bir güven vardı. İnsanlar birbirine güveniyordu." şeklinde konuştu.



Artan, öğrencilere güven duygusunun önemine ilişkin bilgiler verdi.