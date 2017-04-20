Doğubayazıt'ta denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler için "Kutlu Doğum Haftası" çerçevesinde konferans düzenlendi.



Doğubayazıt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği düzenlenen etkinlikler devam ediyor.



Etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu tarafından "Kutlu Doğum Haftası" ile ilgili konferans verildi.



Hz. Muhammed'in hayatından örnekler veren Sevgi Lordoğlu, "Peygamber Efendimiz hayatı boyunca iyilik yapmayı, dürüst olmayı ümmetine öğretmiştir. Elbetteki hepimizin hataları olabilir. Ama önemli olan bu hataların farkına varmak ve bir daha aynı hatayı yapmamaktır. Hayatımızda ne kadar zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım manevi değerlerimize sarılalım, Peygamber Efendimizin öğütlerini hatırlayalım." diye konuştu.



Programa, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı.