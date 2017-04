Güce İlçe Müftülüğü'nce "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Güce Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, ahlakı Kur'an olan Peygamber efendimizin, her yönüyle güzel bir örnek olduğunu söyledi.



Yaşanılan bu dönemde tüm insanlığın Hz. Peygamberi anlamaya daha çok ihtiyacı olduğunu ifade eden Köleoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi anlamak için buradayız. Peygambere olan sevgimizi, aşkımızı onun yaşamındaki her anını örnek olarak ve bunu hayatımıza yansıtarak gösterebiliriz. Onu hayatımızın her anında, yaşamımızın her köşesinde baş tacı yaparak getirdiği mesajı doğru anlamalıyız."



Konuşmanın ardından Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Öğretim Görevlisi Abdülkerim Sakal, katılımcılara Hz. Muhammed'in örnek hayatını anlattı.



Konferansa, Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, Emniyet Amiri Muhammet Demiray, İlçe Müftü Vekili Mahmut Mahmutoğlu, Jandarma Bölük Komutanı Ergin Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al ve vatandaşlar katıldı.