Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Kutlu Doğum Haftası kapsamında, Sıdıka Kınacı İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenledi.



Gençlerin, Hz. Muhammed'in doğruluğa, dürüstlüğe, iyiliklere açılan hadislerini benimsemesi ve yaşamlarında rehber edinmesini amaçlayan etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu katıldı.



Abdurrahim Boynukalın, çok anlamlı bir program için burada bulunduklarını belirterek, "Resulullah'ın o önemli örnekliğini kendi içimizde içselleştirmeden geçirebildiğimiz süreçleri yaşıyoruz. Ümmet gerçekten sıkıntılarla, problemlerle, zulümlerle ve gözyaşıyla, haksızlıklarla bu coğrafyada birçok şeyi yaşıyor. Resulullah'ın örnekliği bizim için çok önemli. Biz onun yolu, adaleti, merhameti, öfkesi, değerleri, davası üzerinden bir şeyleri düzeltebileceksek düzelteceğiz." diye konuştu.



Sevgi Kurtulmuş ise etkinlikte bulunmaktan çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirterek, "Burada Suriyeli kardeşlerimizle böyle bir kutlamanın yapılması gerçekten çok güzel. Bu okulun ilk halini hatırladım. Anaokulundaki çocuklarımızın buz gibi bir odada nasıl oturduklarını hatırladım, bizi bugünlere getiren Rabbim'e şükrettim. Suriyeli kardeşlerimizi biz hiçbir zaman kendimizden ayırmadık. Kendi çocuklarımız için ne yapıyorsak onlara da aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ilahiler okundu ve etkinliğe yönelik sunumlar yapıldı. Ardından, 12 farklı ülkeden gelen gençler, ülkelerinden getirdiği un ve su ile "Ekmek Kardeşliği" etkinliğine katıldı. Boynukalın ve Sevgi Kurtulmuş da ekmek yapımı sırasında gençlere iştirak etti.



Etkinlikler kapsamında ayrıca gençler, çevre, sevgi, merhamet, kardeşlik, temizlik, sağlık ve spor aktiviteleri temalı atölyelerdeki çalışmalara katıldı.