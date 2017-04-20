Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Uşak Müftülüğü tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Uşak Valisi Ahmet Okur, Kutlu Doğum Haftası'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa barış ve huzur getirmesine vesile olması temennisinde bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığını Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde bu yılki temanın "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Vali Okur, şunları kaydetti:



"İnsanlarımıza güvenin nasıl olması gerektiğini hatırlatmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' temasını işleyerek toplumuzda azalan güven duygusunun nasıl olması gerektiğine dikkat çekmek istemektedir. Yaşadığımız şu günlerde gerçekten güven duygusuna çok ihtiyacımız var. Peygamber efendimizin inşa ettiği güven toplumu ve birlikte yaşama şuurunun yeniden anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bizler dinleyen değil okuyan Müslüman olmalıyız. Okuduğumuzu anlatmalı özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza müspet ilimlerin yanında dini ilimler başta öğretmek koşuluyla geleceğe hazır hale getirmeliyiz. Birbirimize karşı daha sevecen, ılıman davranmaya ve selam vererek birbirimizi muhabbetle kucaklamaya ihtiyacımız var. Dünyanın birçok yerinde maalesef acıların, gözyaşı ve zulmün yaşandığı günümüzde Peygamberimizin merhamet etmeye ve müsamaha göstermeye yönelik insanlığa sunduğu yaşanmış ve tecrübe edilmiş zengin mirastan faydalanarak insanlığın güven bunalımına çare üretmek mümkündür"



Konferansa, konuşmacı olarak katılan DİB Daire Başkanı Cafer Tayyar Doymaz, "Hz. Peygamver ve Güven Toplumu" konulu sunum yaptı.



Programın sonunda Vali Ahmet Okur, Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.