Hayrat ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "Hazreti Peygamber ve Güven Topumu" konulu program düzenlendi.



Hayrat İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı İdris Bozkurt'un konuşmacı olarak katıldığı programa Hayrat Kaymakamı Muhammed Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Karalök, İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Yomra Müftüsü Hayrettin Kılıçbay, İlçe Emniyet Amiri İsmet Aydın, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.



Kuran'ı Kerim' okunmasıyla başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı İdris Bozkurt, güven toplumuna giden yolun Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygambere tabi olmaktan geçtiğini belirtti.



Bozkurt, Hazreti. Peygamberin doğru anlaşıldığı ve yaşantısının hayata tatbik edildiği sürece huzurlu ve emniyetli güvenilir bir toplum oluşacağının altını çizdi.



İlçe Müftüsü Kayış ise, Kutlu Doğum Haftası'nda her yıl bir konu belirlendiğini belirterek, bu yıl ise "Hazreti Peygamber ve Güven Topumu" konusunun işlendiğini aktardı.



İnsanların her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve kardeşliğe muhtaç olduğunu aktaran Kayış, İslamın, insanın ve toplumun güvende olması için canının, malının, aklının, neslinin, dininin korunmasını emrettiğini belirtti.



Sunumların ardından ilahilerle devam eden program, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.