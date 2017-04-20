Aşkale Belediye Başkan Vekili Şenol Polat, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Polat, mesajında, Hazreti Peygamber'in, hayatı boyunca rahmet, sevgi, hoşgörü ve adalet gibi tüm erdemli değerleri kişiliğinde topladığını belirtti.



Hazreti Peygamber'in bütün insanlık için örnek olduğunu ifade eden Polat, mesajında şunlara yer verdi:



"Peygamberimiz 'Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir' hadisiyle tüm insanların kardeşçe yardımlaşmasının, 'İki günü birbirine eşit olan zarardadır' hadisiyle de insanlığın huzuru için çalışmanın ve ilerlemenin önemini bizlere hatırlattı. Ebedi hayatımızda onun şefaatine mazhar olmamız dileğiyle, Kutlu Doğum Haftasının Aşkaleli hemşehrilerime ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum."