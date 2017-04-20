Elazığ'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla İsmet Paşa İlkokulunda program düzenlendi.



Okulun bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Öğrencilerinden Suriyeli Rama El Baraj'ın Kur'an-ı Kerim okuması ile devam eden programda, ilahiler okundu, semazen gösterisi yapıldı.



Okul Müdürü Mesut Karabulut, yaptığı açıklamada, Hz. Peygamberi anmak ve anlamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Hz. Peygamberin emin kişiliği ve sade yaşantısının insanlar için örnek olduğunu anlatan Karabulut, "Peygamberimiz yetim çocukların peygamberiydi. Çocukların başını okşamanın sadaka olduğunu ifade edecek kadar çocuklara inanmış bir peygamberdi. Biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz."