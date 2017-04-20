Çarşamba ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Kaymakam Mustafa Güney, Ağcagüney Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda, Kutlu Doğum Haftası'nın bu yılki temasının güven ile ilgili olmasının önemine değindi.



Türkiye'de yapılan anketlerde insanların birbirine güveninin yüzde 5 civarında çıktığını belirten Güney, İsveç'te yüzde 76 olan bu oranın dünyanın değişik ülkelerinde de yüksek rakamlarda bulunduğunu kaydetti.



Güney, bu rakamların güven konusunda herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.



Okul Müdürü Mustafa Albayrak'ın konuşmasının ardından "Peygamber Efendimize Mektup ve Sela" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ünal, İlçe Müftüsü Osman Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.