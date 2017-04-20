Bafra ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konferansı düzenlendi.



Bafra Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Bafra Müftü Vekili Şafak Çatal, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in Mekke'de temelini attığı güven toplumunu, Medine'de tesis ettiğini söyledi.



Gözünü kırpmadan birbirinin canına kıyanlardan oluşan güvenden yoksun bir toplumu başkasının saygınlığını kendi saygınlığı, başkasının yaşama hakkını kendi yaşama hakkı gören örnek bir toplum haline getirdiğini anlatan Çatal, şunları kaydetti:



"Yesrib'i medeniyet merkezi Medine'ye, bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurduna dönüştürmüştür. Peygamber Efendimizin Medine'de inşa ettiği toplum modeli sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Zira tarih boyunca Müslümanlar, sadece kendi yurtlarında barış ve sükuneti sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam ve eman yurdu haline getirmek üzere beldeleri, kıtaları ve denizleri aşmışlar, insanlığa örnek medeniyetler takdim etmişlerdir."



Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Şükrü Özbuğday tarafından sunum yapıldı.