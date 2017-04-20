Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.



Mazıdağı İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'anı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi, mevlit okundu ve dua edildi.



Sema gösterisinin yapıldığı etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verildi.



Etkinliğe, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Halit Benek, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak ve vatandaşlar katıldı.