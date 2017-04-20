Sandıklı İmam Hatipliler Derneği (Sanimder) tarafından Kutlu Doğum Haftası nedeniyle öğrencilere, 2 bin kitap hediye edildi.



Sanimder Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Sandıklı Kız Anadolu ve Sandıklı Anadolu İmam Hatip Liseleri, Sandıklı Aktürkler İmam Hatip, Cumhuriyet, Barbaros, Ali Çetinkaya, Zekiye Ana, Mustafa Kemal, Yunus Emre, Reşadiye ve Bekteş Ortaokulu müdür ve öğrencilerini ziyaret etti.



Ziyarette Hazreti Muhammed'in hadislerinin bulunduğu 2 bin kitap hediye edildi.