Gölyaka İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Bekir Akbulut'u makamında ziyaret etti.



Hafta dolayısıyla ilçede ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Kapancı, programlar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Akbulut, hafta kapsamında yapılacak programların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Ziyarette, ilçede görev yapan imam ve hatipler de yer aldı.