Kulu ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



İmam-hatip okulları tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olanlar için dua edildi.



Konuşmaların ardından program şiir, naat ve ilahi dinletileriyle devam etti. Programa katılanlara gül kolonyası ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Program sonunda makale ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.