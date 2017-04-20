Babaeski ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla liseler arası şiir okuma yarışması düzenlendi.



Babaeski İlçe Müftülüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, 7 öğrenci katıldı.



Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, "Peygamberimiz" konulu şiirlerini okudu.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ilahi seslendirdi.



Yarışmada, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet İsmail Altun birinci, Şehit Ersan Yenici Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Çakır ikinci ve Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlkay Sert ise üçüncü oldu.



Dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Yarışmaya, İlçe Müftüsü Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.