Seydişehir İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi ailelerine yemek verdi.



Bir düğün salonunda Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen yemekte, Erdoğan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.



Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitler ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Erdoğan, "Sizlerle bir araya gelerek hasbihal etmek istedik. Sizlerle gönül bağı içerisinde bir ve beraber olmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Allah, bu devlet ve millet için şehit olan tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.