Hakkari ve Bitlis'te Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenlendi.



Yüksekova'da bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.



Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Sadi Arslan, insanların dünyayı imar etmek yerine birbirlerini öldürmek için yarıştıklarını söyledi.



İslam dininin güven ortamı için güzel tedbirler getirdiğini ve bunların uygulanması halinde güven ortamının kendiliğinden sağlanacağını kaydeden Arslan, Kur'an-ı Kerim'de din ve vicdan özgürlüğü olduğunu da sözlerine ekledi.



Programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Yüksekova Müftüsü Mehmet Korkut, ilçede bulunan kamu kurumlarının müdürleri, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesine (BEÜ) ait konferans salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Kuranı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Ahmet Çınar, bu yıl Kutlu Doğum Haftası'nın "Mümin, güvenen ve güvenilendir" temasıyla kutlandığını anımsattı.



İslam dininin medeniyet dini olduğunu ifade eden Çınar, "Kendimizi sorgulamamamız gerekiyor. Böyle Allah'ın emirleri, peygamberimizin hayatını övünmek, ümmet olarak hakkımızdır." dedi.



Programda İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de bir konuşma yaptı.