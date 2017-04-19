Nusaybin'de Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftülüğü ile Nusaybin Belediyesi işbirliği ile Mitanni Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan ilçe Müftüsü İrfan Açık, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl düzenlenen ekinliklerde, "Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" temasını işlediklerini söyledi.



İl Müftüsü İsmail Çiçek de verdiği konferansta, "Hz. Muhammed ve Güven Toplumu" konusunda önemli bilgiler sundu.



Çiçek, şöyle konuştu:



"Kutlu doğumda 28 yıldır bir birikim var. Her Kutlu Doğum Haftasında bir temamız var. Bir yanımıza Hz. Peygamberin merhemini sürmek istiyoruz. Onun sözlerinin bir parçasını hayatımıza, toplumun gündemine taşımak istiyoruz. Bu yıl Hz. Peygamber ve Güven Toplumunu işliyoruz."