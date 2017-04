Söğüt ilçesinde Kutlu Doğum Haftası nedeniyle "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı konferans düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kur'an kursu hocası Havva Kabak, tüm insanların güven içinde yaşaması için Peygamberin ahlakını örnek alması gerektiğini belirterek, "Her türlü kavgayı bir tarafa bırakarak, birlikte yaşamanın hukukunu ve kardeşlik ahlakını, her vicdan samimiyetle benimsemek zorundadır. İşte bunu tesis edebilirsek, bunu her vicdana yerleştirebilirsek, bütün islam alemi gerçekten Efendimizin de öğütlediği ve Hadis-i Şerifinde buyurduğu gibi güven toplumu haline gelmede ilerler." dedi.



Programa İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren kurslara katılan kadın kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.



Sinevizyon gösterisi ile devam eden program, piyes gösterisi, Kur'an'ı Kerim tilaveti ve Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okuduğu ilahilerle son buldu.