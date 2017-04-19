Şırnak Müftlüğü, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla kadınlara yönelik bir program hazırladı.



Kentteki bir otelde Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programda, salon girişinde davetlilere gül ve 40 hadis yazılı kartlar dağıtıldı.



İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatından kesitler anlattı.



İl Müftü Yardımcısı Şadiye Yılmaz da toplumun her zamankinden daha çok Hz. Peygamber'e özlem ve ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Güven, toplumu bir arada tutan en önemli sermayedir. Ekonomik istikrar, toplumsal huzur, sosyal dayanışma ancak güven ile mümkündür. Güvensiz toplumlar da bunları görmek imkansızdır. Bakkal müşterisine, öğretmen öğrencisine, doktor hastasına, şoför yolcularına, yöneticiler toplumun tamamına güven vermelidir. Güven, gözyaşı gibidir, gözden düştükten sonra bir daha geri gelmez."