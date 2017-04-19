Karamanlı ilçesinde "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenledi.



Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Tarran Güney, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, açılış konuşmasını yapan Karamanlı Müftü Vekili İlyas Konur, kainatın Cenab-ı Hakk tarafından insanoğluna emanet edildiğini belirtti.



Konuşmasında, insanlığın emanete hakkıyla riayet edemediği için küresel ölçekte güven bunalımı yaşandığını vurgulayan Konur, "İslam karşıtlığı, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçları her geçen gün artmakta, terör ve şiddet masum canlara kıymaya devam etmektedir." dedi.



Konur, tüm bu gerçekler karşısında Diyanet İşleri Başkanlığının, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası temasını, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olarak belirlediğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu temanın yurt sathında ve gönül coğrafyamızda işlenmesiyle barış ve güven toplumu olabilmek için yeniden emin Peygamber'in emin ümmeti olabilmek adına, mümin gönüllerde bilinç ve farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir."



Konferansa konuşmacı olarak katılan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Köftürcü, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



Daha sonra programda, öğrenciler tarafından ilahiler okundu, sunum yapıldı.