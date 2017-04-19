Mardin'de, Mükerrem Tüfekçioğlu Kız İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Okul bahçesinde Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte ilahiler söylendi, mevlit okundu ve dua edildi.



Din Kültürü Öğretmeni Fatih Akman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hz. Peygamberin güvenilir yönü üzerinde durarak, "Hz. Peygamber, Mekke'de parmak ile gösterilmesine sebep 'el emin' oluşuydu. Bu noktada Müslüman güvenen ve güvenilir olmak zorundadır." dedi.



Etkinliğin sonunda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren 42 öğrenciye hediye verildi.