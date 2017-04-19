Kulp ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.



İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı, ilahiler seslendirildi, mevlit okundu ve dua edildi.



İlçe Müftü Vekili Mücahit Çelik, yaptığı konuşmada, kutlu doğumun bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temasıyla kutlandığını hatırlattı.



Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi de Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örneklerle huzur ve güvene dair bir konuşma yaptı.



Etkinliğe, Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, diğer kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.