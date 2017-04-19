Kızılcahamam ilçesinde, "Kutlu Doğum Haftası" kapsamında program düzenlendi.



Kızılcahamam Anadolu Lisesi öğrencilerince okulun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda, "Güzel Kuran Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Rıza Arslan'ın günün önemini anlatan konuşma yaptığı programa, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Milli Eğitim Şube Müdürü Gürkan Hazar, Okul Müdürü Esen Keskin, Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı.