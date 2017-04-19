Erzurum'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Hz. Muhammed'in bin 446. yıl dönümü nedeniyle Kutlu Doğum Haftası programı düzenledi.



Erzurum Valiliği koordinesinde Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü'nde yaşamlarını sürdüren çocuklar şiirler okudu. İlahi dinletisi, semazen gösterisi ve tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte duygulu anlar yaşandı.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" teması ile kutlandığını söyledi.



İlbaş, Kutlu Doğum Haftası'nın Hz. Muhammed'in insanlığa sunduğu güzelliklerin daha iyi anlaşılması gerektiğini belirterek, "Peygamber efendimiz toplumda güvene çok önem vermiş ve hayatı boyunca insanları aldatmaya yönelik bir iş yapmamıştır. Biz de bugün onun ümmeti olarak üzerimize düşeni yapmalı ve toplumda güvenilir insanlar olarak anılmalıyız. Çünkü biz güvenilir olursak yaşadığımız coğrafya da güvende olur." dedi.



Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı da etkinliği yapan çocukların Peygamber sevgisini candan hissettiklerini söyledi.



Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun eşi Nilgül Azizoğlu, Vali Yardımcısı Hamza Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Eyüp Tavlaşoğlu ve çok sayıda kurum yetkilisi katıldı.