Kars İl Müftülüğü tarafından, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle kentte etkinlik düzenledi.



Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program Kur'an-i Kerim tilavetiyle başladı.



Sinevizyon gösterisiyle devam eden kutlama programında Hz. Muhammed'i (S.A.V) konu alan kompozisyon ve şiirler okundu.



Kars Valisi Rahmi Doğan programda yaptığı konuşmada, "Tabi güvenilir olmak çok büyük bir vasıf, özellikle çağımızda insanların güvenin zedelendiği bir ortamda insanların dejenere olduğu fuhşiyatın, hırsızlığın, arsızlığın artmış olduğu bir ortamda güvenilir bir toplum oluşturabilmek için üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız.



Müslüman güvenilir olmadığı zaman, Müslümanların yapmış olduğu hataları İslamiyete kimseye mal etmesin.



Eğer biri hata yapıyorsa o hata kişinindir, İslamiyetin değildir. Biz bugün toplumumuzda en çok yaşamış olduğumuz sorunlardan bir tanesi budur." dedi.



Doğan konuşmasının devamında "Biz dini kişilere göre değil, dini kurallara göre anlatmamız lazım. Eğer kişilere bakarak dini yaşamayı, öğrenmeyi vazife edinirsek burada bir yanlışa düşmüş oluruz. Çünkü insan hata yapan varlıktır. İnsanlara bakarak din değil, İslama bakarak dinimizi öğrenmeliyiz ve yaşamalıyız ve yaşatmalıyız." diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından, emekli İl Müftüsü İlyas Serenli, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferansta konuştu.



Programa, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guluyev, İl Müftüsü Mehmet Genç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, il protokolü üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.