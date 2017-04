Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ardımızda sadece ve sadece yaptığımız iyilikler, aldığımız dualar kalacak. Bu yüzden her hizmetimizde fakir fukaranın, zor durumda olan vatandaşların yanında olmak zorundayız." dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesince, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen "Hazreti Muhammed'i Anma ve Anlama Programı", Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tesbihat ile başladı.



Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, hem dünya hem de ahiret için çalıştıklarını söyledi.



Makam ve mevkinin geçici olduğunu belirten Gökçek, "Ardımızda sadece ve sadece yaptığımız iyilikler, aldığımız dualar kalacak. Bu yüzden her hizmetimizde fakir fukaranın, zor durumda olan vatandaşların yanında olmak zorundayız." dedi.



Kültürü ve dini gelecek nesillere aktarmayı görev bildiklerini ifade eden Gökçek, "Bu sebeple Ankaramıza, Cumhuriyet tarihinin en güzel camisini ve kültür merkezini Kuzey Ankara'da Kuzey Yıldızı'nın bulunduğu yere yapıyoruz. İnşaatımız inşallah bu sene sonu itibarıyla bitecek." diye konuştu.



"150'ye ulaşan kutsal emanetleri bulduk"



Gökçek, Ankara ve dünya için başladıkları bir diğer projenin "İnanç Müzesi" olduğunu dile getirerek müzede Kur'an-ı Kerim mucizelerinin son teknoloji kullanılarak bilimsel açıklamalarıyla yer alacağını aktardı.



İnanç Müzesi'nin ziyaretçilerden büyük ilgi göreceğini söyleyen Gökçek, inancı olmayan insanın müzeyi ziyaret ettikten sonra inanç sahibi olacağını düşündüğünü anlattı.



Bir başka hizmetlerinin de Tarih Müzesi ve Kutsal Emanetler Projesi olduğuna işaret eden Gökçek, "Tarih Müzesi'nde, İslam tarihindeki bilim adamlarının bilimin temelini ortaya çıkardıklarını göstermeyi amaçlıyoruz. Bunları bine yakın icatla orada ispat edeceğiz. Ayrıca sayıları neredeyse 150'ye ulaşan kutsal emanetleri bulduk. Kabe kapıları, Peygamber Efendimizin mezarının üzerindeki örtüler, çoğu Osmanlı zamanından yapılmış örtüler inşallah orada teşhir edilecek." dedi.



Kibirlenmeme, kimseye üstünlük taslamama şuuruyla hareket etmek gerektiğini vurgulayan Gökçek, "Peygamber Efendimizin doğumunun sevincini idrak ettiğimiz Kutlu Doğum Haftası'nın inşallah milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." dedi.



"Herkesle selamlaşır sofrasını paylaşırdı"



Gökçek'in eşi, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım (SOS) Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek de konuşmasında, Hazreti Muhammed'in hayatı, kişiliği ve örnek davranışlarından söz etti.



İslam dininin emrettiği şekilde yaşamak gerektiğini söyleyen Nevin Gökçek, şunları kaydetti:



"Dilimizde şükürler, kalbimizde imanla yaşamak varken, biz koskoca dünyaya, koca kainata neden sığamadık, neden sığamıyoruz? Toprak yetmedi, para, makamlar yetmedi. Çul çaput derdine düştük, hiçbir dünyalık doyurmadı gözümüzü. Ölümlü olduğumuzu unuttuk, unutturdular. En kötü huy olan kibre, hasede, bencilliğe, fesatlığa kapıldık. Biz olduğumuzu unuttuk, benlik derdine, bencilliğe düştük. Peygamber Efendimizi çok sevdik ama sevdiğimiz insanın huyunu örnek alamadık. Onu takip etmedik. Resulullah güzel huyluydu, alçak gönüllüydü, kimsenin sofrasını küçümsemez, bir kuru hurmalı davetlere icabet ederdi. Zengin, fakir ayırmaz, herkesle selamlaşır sofrasını paylaşırdı."



Hazreti Muhammed'in güvenilirliğini vurgulayan Gökçek, onun yolunda yürümenin, huylarını örnek almanın dünyayı da güzelleştireceğini söyledi.



İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül'ün vaaz verdiği ve ilahi dinletisinin yapıldığı programın ardından davetliler, Ankara Büyükşehir Belediyesince ATO Congresium'da sergilenen kutsal emanetleri görme imkanı buldu.