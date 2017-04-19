Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü ve KSÜ Tarih ve Kültür Öğrenci Topluluğu, Kutlu Doğum Haftası kutlamaları kapsamında "Şiirde Müslüman Olmak, Hz. Peygamber ve Şiir" konulu konferans düzenledi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Solak, KSÜ Avşar Yerleşkesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamber'i ve İslamiyet'i, Müslümanlığı anlatmanın çok kolay olmadığını belirtti.



Etkinliğin önemine ve güzelliğine dikkat çeken Solak, "Bu etkinlikte inşallah, tarihçi ya da ilahiyatçı değil, bir edebiyatçı hocamızın 'Şiirde Müslüman olmak' konulu konferansını dinlediğimizde bir nebze de olsa Hz. Peygamber dönemi şiir ve Müslümanlığını öğrenmiş bulunacağız." dedi.



Açılış konuşmalarının ardından Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güleç, "Şiirde Müslüman Olmak, Hz. Peygamber ve Şiir" konulu konferansın sunumunu gerçekleştirdi.



Cahiliye dönemi ve İslamiyet'in ilk yıllarında Arap toplumundaki şiir kültüründen bahseden Rektör Güleç, Peygamber Efendimizin (SAV) Allah'a şirk koşmayan, İslam'ın getirdiği hükümleri aşağılamayan şiirlere karşı olumsuz bir yaklaşımının olmadığını, topluma zararı dokunan boş ve alaycı şiirleri hoş karşılamadığını ifade etti.



Hz. Peygamber dönemi şiirlerinden örnekler okuyan Güleç, katılımcıların konuya ilişkin sorularını da cevaplandırdı.



Konferans sunumunun ardından Rektör Yardımcısı Solak, Güleç'e günün anısına Kahramanmaraş el sanatları örneklerinden oyma ceviz sandık hediye etti.