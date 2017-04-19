Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.



Bal, yaptığı konuşmada, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı olarak kutlanacak 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Aksaray'da etkinlikler düzenleneceğini belirtti.



Cuma günü İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans programı düzenlediklerini, Aksaray Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek programa bütün Aksaraylıları davet ettiklerini kaydetti.



Konuşmanın ardından Bal, Vali Pekmez'e çiçek ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından oluşan çeşitli kitaplar hediye etti.