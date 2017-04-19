Afşin ilçesinde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak caminin temeli, Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlenen törenle atıldı.



Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, ilçeye bağlı Nadır Mahallesinde düzenlenen cami temel atma töreninde, caminin temel atma töreninin Kutlu Doğum Haftası'na denk gelmesinin ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.



Halkımızın birlik ve beraberliğinin bu tür yatırımlarda çok ön plana çıktığını ifade eden Budan, yapılan camilerin içinin de insanlarla doldurulması gerektiğini işaret etti.



Camilerin içinin insanlarla doldurulmadığı sürece kuru beton yığınından hiçbir farkının kalmayacağını ifade eden Budan, "Burası yapılıp, tamamlanacak ve Nadır'a hizmet etmeye başlayacak. Müslüman olarak görevimiz yapımına uğraştığımız camilerin içini doldurmamız gerekir. Bu güzel hizmet inşallah önce mahallemize daha sonra Afşinimize hayırlı uğurlu olsun." ifade etti.



Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise Allah'ın adının zikredileceği, onun adına yapılan mescitlerden birinin temelini attıklarını belirterek, "Zamanda özellikle manidar Allah'ın Resulü Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet'in doğumunu kutladığımız haftaya denk geldi. Bu bizim için ayrı bir güzellik oldu. Emeği geçen herkese sizlere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum." dedi.



Afşin İlçe Müftüsü Yakup Yıldırım da camilerin aynı zamanda Kabe'nin birer şubeleri olduğunu belirterek, eserin yapımı için maddi ve manevi destek verenlere teşekkür etti.



İlçe Müftüsü Yıldırım'ın yaptığı duanın adından caminin temeli atıldı.



Törene, Hakim Mahmut Koçak, Hakim Osman Bayram, Askerlik Şubesi Başkanı Hasan Akdemir, ilçe Jandarma Komutanı Ali Erol, Afşin Devlet Hastanesi Hastane Başhekimi İsmail Çelik, ilçe Emniyet Müdürü Vekili Bahadır Taphasan, AK Parti Afşin ilçe Başkanı Sabri Türkkahraman, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, Mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.