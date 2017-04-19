Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans verildi.



Yeniçağa Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Yeniçağa İlçe Müftüsü Mehmet Kapucu, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde köy programları, okul ziyaretleri, kan bağışı kampanyası ve sabah namazı programları düzenlediklerini söyledi.



Kapucu'nun konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Bolu Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Yavuz Yılmaz, konferans verdi.



Konferansın sonunda vatandaşlara kitap ve aşure dağıtıldı.



Programa, Yeniçağa Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Doğanay, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Seben'de mevlit okutuldu



Seben İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Camisi'nde mevlit okuttu.



Mevlit programının ardından Seben Belediyesince geleneksel hale getirilen "kutlu doğum aşı" dağıtıldı.



Camiden çıkan vatandaşlara AŞ dağıtan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, kutlu doğum etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak "kutlu doğum aşı" dağıttıklarını ifade ederek bu yıl da 800 kişilik yemek yaptıklarını söyledi.



Kutlu Doğum Haftası'nın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni eden Özbağ, şöyle konuştu:



"Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini ile 'karanlık dünyalar' aydınlanmış, Allah inancı ile kalpler nurlanmıştır. Ona inanan toplumlar gerçek huzura ermiş, yeryüzünde adalet, eşitlik ve kardeşlik hakim olmuştur. Yüce Allah, Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle Peygamber Efendimizin ahlak ve fazilet dolu hayatını öğrenmeyi, hatırlamayı, anlamayı ve yaşamayı, Peygamberimizin sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmayı hepimize nasip etsin."