Bigadiç Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenledi.



Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş, Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığının 2017 Kutlu Doğum Haftası'nı "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" başlığında ele aldığını belirtti.



Bu konu üzerinden katılımcılara bilgi veren Erbaş, şunları kaydetti:



"Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden biri de 'Mümin' olup kendisine güvenilen demektir. İman, emanet, emniyet ve eman aynı kökten meydana gelen kelimelerdir. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta önemli derecede bizim dikkatimize sunulan hükümler mevcuttur. Bütün peygamberler tebliğ görevlerini ifa ederlerken kendilerinin emin ve güvenilir olduklarını ifade ederek sözlerine başlamışlardır."



Etkinlik soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.