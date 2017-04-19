Arguvan ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Arguvan Müftülüğünce, Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İlçe Müftüsü Hüseyin Aydın, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Kutlu Doğum Haftası ana temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olduğunu söyledi. Aydın, günün birlik, bütünlük ve güven zamanı olduğunu ifade etti.



Programa katılan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise güvenen ve güvenilen birer fertler olmak gerektiğini kaydetti.



Etkinlik sonunda Kutlu Doğum Haftası ile ilgili yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Daha sonra programa katılanlara lokum, gül ve yemek ikramında bulunuldu.



Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Cem Eroğlu, İlçe Emniyet Amiri Fırat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, AK Parti İlçe Başkanı Kudret Kılıç da katıldı.