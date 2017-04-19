Tokat'tın Almus ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Almus İlçe Müftülüğünce Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi İlahi gurubunun ilahi dinletisinden sonra Tokat Müftü Yardımcısı Cabir Çelik, "Hz.Muhammed ve Güven Toplumu" konulu konferans verdi.



Konferansın ardından külliye bahçesinde 2 bin 500 kişiye kutlu doğum aşı ikram edildi.



Programa, Almus Kaymakamı Hamza İnam, Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Çevreli Belediye Başkanı Ercan Gürer ile davetliler katıldı.