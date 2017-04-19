Gölpazarı İlçe Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenledi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Baş, Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Hz. Adem'den başlamak suretiyle gelen peygamberlerin insanlığa güven oluşturmak için esaslar koyduğunu belirtti.



Güven toplumunu oluşturabilmek için insanların eserler yazdığını anlatan Baş, "Bir devlet nasıl idare edilmelidir? İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri ne ve nasıl olmalıdır? bunları sorgulayan kitapların olduğunu görüyoruz. Bu eserlerin ve kitapların yazılmasının en temel unsurlarından bir tanesi güvenli bir toplum oluşturmaktır. Bir toplum içinde güven duygusu yoksa insanlar evlerinden dışarı çıkmaya korkarlar. Güvenin olmadığı toplumda insanlar huzurlu olamazlar." diye konuştu.



Kur'an-ı Kerim tilaveti, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencilerinin sunumu, Kutlu Doğum Haftası sinevizyon gösterimi ile devam eden program, pilav ikramı ile sona erdi.



Etkinliğe, Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Dinç, Emniyet Amir Vekili Başkomiser Öner Sevük, İlçe Müftüsü Mükerrem Cüre, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.