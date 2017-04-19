Güroymak'ta Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı.



Programda konuşan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, herkesin Peygamberin gönderdiği mesaja kulak vermesi gerektiğini söyledi.



Tüm İslam aleminin, Hazreti Muhammed'in emaneti ve hatırasına sahip çıkmasını isteyen Alibeyoğlu, şunları kaydetti:



"Peygamberimizin hayatının, örnek kişiliğinin, düşünce dünyasının ve yüce dinimizin ahlak ve inanç anlayışının çeşitli etkinliklerle anlatılacağı Kutlu Doğum Haftası'nın bu yoldaki çabalara önemli katkılar sağlayacağından eminim. Bu duygu ve düşüncelerle Sevgili Peygamberimizin kutlu doğumunu tebrik ediyor, bu anlamlı haftanın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum."



Programda davetlilere karanfil dağıtıldı.