Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Hazreti Muhammed (S.A.V) hayatının örnek alınması gerektiğini belirtti.



Başkan Akdoğan, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, sevgili peygamberin hayatı, yaşam tarzı, merhameti, güzel ahlakı, adaleti ve dürüstlüğü tüm insanlar tarafından örnek alınması gerektiğini bildirdi.



O'nun kutlu doğumunun, tüm insanlığın müjdecisi ve kurtuluşu anlamına geldiğini aktaran Akdoğan mesajında şunlara yer verdi:



"Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) hayatı boyunca insanları iyiliğe, doğruluğa ve yardımlaşmaya teşvik etmiştir. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' hadisiyle kardeşçe, birlik beraberlik içerisinde yaşamanın önemini belirmiştir. O'nun her hadisinde, her sünnetinde hayatımıza yön vereceğimiz bir ders vardır.



O sadece yaşadığı döneme değil tüm dönemlere rahmet olarak doğmuştur. Alemlere Rahmet olan peygamberimiz doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiş, insanlığa rehber ve önder olmuştur.



Bu anlamda 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' temasıyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nın mübarek olmasını diliyor, tüm islam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."