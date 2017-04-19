Uşak'ta, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Mende Pazarı esnafı tarafından Karaali Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan dualar ve öğle namazının ardından vatandaşlara pilav ve helva ikram edildi.



Etkinliğe katılan Uşak Valisi Ahmet Okur ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da vatandaşlara pilav ve helva dağıtımı yaptı.



Vali Okur, burada yaptığı konuşmada, Mende Pazarı esnafına gerçekleştirdikleri etkinlik ve ikramdan dolayı teşekkür ederek, "Peygamber Efendimizin yaşadığı örnek hayat ihtiyaç duyduğumuz huzur ve güvenin temelidir. Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diliyorum." dedi.



Okur, daha sonra Belediye Başkanı Cahan ve Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir ile Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Bir Eylül İlkokulunu ziyaret etti.



Öğretmenlerle sohbet eden Vali Okur, ardından okulun anasınıfı öğrencilerine hediyeler verdi.