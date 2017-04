Amasra ilçesinde "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenlendi.



Kutlu Doğum Haftası dolaysıyla Amasra Spor Salonu'nda düzenlenen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.



Amasra İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş burada yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in en belirgin özelliğinin güvenilirlik olduğunu söyledi.



Güvenin, toplumu bir arada tutan en önemli sermaye olduğunu ifade eden Karataş, şöyle konuştu:



"Ekonomik istikrar, toplumsal huzur, sosyal dayanışma ancak güven ile mümkündür. Savaş ve zulümlerin tüm dünyayı kuşattığı, kan ve gözyaşının hakim olduğu çağımızda barış, huzur, güven ve adaletin tesisi için insanlık, Hz. Muhammed'in getirdiği iman ve İslamiyet'in nuruna her zamankinden daha çok muhtaçtır. Peygamberimiz, her şeyden önce bizim için hayatın her alanında güvenilir bir insan, güvenilir bir eş güvenilir bir baba, güvenilir bir arkadaş güvenilir bir dosttur. O, akrabaya, komşuya, muhatap olduğu insanlara, kadınlara, erkeklere, yaşlılara, gençlere ve çocuklara kısaca toplumun her kesimine güven veren emin bir insandır."