Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Antalyalılarla bir araya geldi.



Cam Piramit'te düzenlenen programda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Kutlu Doğum Haftası'nda değişik etkinlikler yaptıklarını, bunlardan birinin de bu program olduğunu söyledi.



Hz. Muhammed'in insanlık için güzel ahlakın örneği olduğunu ifade eden Türel, iman ve ahlak, takva, hikmet, iffet, doğruluk, tevazu, adalet, şefkat, merhamet, sevgi ve hoşgörü gibi bir çok değerin Hz. Muhammed'in manevi mirası olduğunu söyledi.



Antalya'da inşa edilecek olan Ulu Cami ve Türk İslam Eserleri Külliyesi ile Hz. Muhammed'i dünyaya ve genç nesillere daha iyi anlatacaklarını belirten Türel, "Bugün İslam dünyasında gözyaşı varsa, onun manevi mirasının tam olarak anlaşılmamış olmasındandır. İnsanlığın bugün yaşadığı sıkıntıların çaresi esasen ondadır. Bu sebeple bizim vazifemiz onu anlamak ve onu dünyaya anlatmak, genç nesillere doğru anlatmaktır." dedi.



Türel'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Antalya Muratpaşa Cami İmam Hatibi İrfan Keskin Kur'an okudu. Daha sonra, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Peygamber'in hayatından kesitler anlattı.



Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından ilahiler ve tasavvuf ezgilerinin seslendirildiği etkinlik, Türel'in katılımcılara çiçek takdimiyle sona erdi.