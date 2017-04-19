Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri, Belediye Düğün Salonu'nda yapılan programla başladı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer, bu yıl Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin yoğun bir programla kutlanacağını ve programın 21 Nisan 2017 ta rihine kadar süreceğini kaydetti.



Programda Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, Kutlu Doğum Haftası teması olarak belirlenen, "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunda konferans verdi.



Hz. Muhammed'in hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli olduğunu, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla insanlara gösterdiğini ifade eden Özköse, "Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), kişisel kimliği ve hayatında güven insanı olduğu gibi Medine İslam toplumunu da güven temelinde kurmuştur. Arkadaşları (Ashab) da güvenilir insan ve toplum olma konusunda O'nu model almışlardır." dedi.



Sorgun Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Sorgun Müftülüğü tarafından hazırlanan programa, Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, Müftü Hasan Görer ve vatandaşlar katıldı.





Konferans sonrası Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özköse'ye tablo hediye etti.