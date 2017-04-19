Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftü Balkan, hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Gül'e bilgi verdi ve her yıl Hz. Muhammed'in farklı bir yönünün tema olarak işlendiğini aktardı.



Sivas Valisi Gül ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kutlu Doğum Haftalarını her geçen gün daha iyi temalarla gerçekleştirdiğini ifade etti.



Gül, şunları kaydetti:



"Bu hafta içerisinde hem yerelde hem de genelde amacına uygun olarak peygamberimizin örnek hayatı anlatılıyor. Bu haftanın en güzel tarafı gündemden kopup bir anlamda asıl anlamamız ve yaşamamız gereken, belki bilip de çok dikkat etmediğimiz hassasiyetlerimizi bir kez daha güvenilir kaynaklardan öğrenmek, farklı temalarda pek çok konunun Diyanet'in koordinesinde anlatılmasıdır."