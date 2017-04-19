Havza Müftülüğü'nce Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu konferans düzenledi.



Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Peygamber sevgisinin bir haftaya veya bir salona sığmayacak kadar büyük olduğunu söyledi.



Bugün Müslümanlar'ın "Allah Allah" diyerek birbirlerini öldürdüğünü, hemen her İslam toprağında kan ve şiddet yaşandığına dikkati çeken Akyazı, bunun önüne geçmek için İslam dininin iyi öğrenilmesi ve yaşanması gerektiğini vurguladı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara da konferanstaki sunumunda, güvenli toplumun birinci şartının dürüstlük olduğunu belirtti.



İnsanların birbirleriyle sadece dilleriyle değil, gönülleri ile de konuştuklarını anlatan Kara, "İnsanlar, hisleri ile de yüzleri ile de konuşurlar. Eğer bir insanın kalbinde başka bir şey varsa onu yüzünden okursunuz. İkiyüzlü davranışlar gün gibi açık bırakır arkasında." dedi.



İnsanlığın küresel ölçekte güven bunalımı yaşadığını, kimsenin kimseye güvenemez olduğuna işaret eden Kara, "Dine olan bağlılığını, din adamına olan bağlılığını kullanarak içimizden çıkan hainin darbe girişimiyle karşılaştı memleketimiz. Din güvenliğimiz tehlikeye girdi. Bu yüzden bu yıl ki temamız 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu'dur." ifadesini kullandı.



Konferansın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Hasan Başiş tarafından Kara'ya plaket verildi, katılımcılara ise kitap hediye edildi.



Konferansa Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Murat Özdemir ile vatandaşlar katıldı.