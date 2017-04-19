Gölyaka ilçesinde Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.



İlçe Müftülüğü tarafından Gölyaka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Furat Akdemir konferans verdi.



İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı da burada yaptığı konuşmada, haftanın, Hz. Muhammed'i anlamaktan yaşamaya vesile olmasını temenni etti.



Etkinlikte, hafta dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.



Katılımcılara yemek ikram edilen etkinliğe, Belediye Başkanı Bekir Akbulut, İlçe Emniyet Amiri Selçuk Yağcı, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.