Edirne'de, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Eski Cami önünde Kur'an-ı Kerim kursları yararına kermes açıldı.



Kermes sorumlusu Kuran kursu eğitmeni Hatice Tudan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi hazırladıkları yiyeceklerden oluşan kermesin Cuma gününe kadar açık kalacağını belirtti.



Kermesin, Edirne İl Müftülüğü organizasyonuyla açıldığını ifade eden Tudan, konuşmasına şöyle devam etti:



"5 yıldan beri her yıl Kutlu Doğum haftasında kermes düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda kermesimiz daha uzun süreli oluyordu. Bu yıl 4 günle kısıtladık. Kendi pişirdiğimiz ve hazırladığımız yiyecek ve içecekleri burada satıyoruz. Buradan elde edilen geliri ilk önce Diyanet Vakfı'na bağışlıyoruz. Daha sonra bu bağışlar kuran kurslarına hizmet olarak geri dönüyor. Kermesimiz Cuma gününe kadar açık kalacak."