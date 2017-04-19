Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Kutlu Doğum Haftası kapsamında program düzenlendi.



İlçe Müftüsü Osman Ormağ, Yalıhüyük Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kutlu Doğum Haftası'nın bu yıl "Hazreti Muhammed ve Güven Toplumu" temasıyla işlendiğini söyledi.



Kutlu Doğum Haftası etkinleriyle İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i anmak ve anlamak için yola çıkıldığını anlatan Ormağ, şöyle konuştu:



"Çeyrek asırdır devam eden heyecan ve coşku peygamber efendimize olan hasret ve özlem tüm yurtta ve dünyanın farklı coğrafyalarında günümüze kadar artarak devam etmektedir. Bizi birbirimize bağlayan, huzur içinde yaşamamızı sağlayan en önemli ilke olan güven duygusu, güven toplumu gündemimizdedir."



Program, sinevizyon gösterisi, kaside ve ilahilerin okunması ile son buldu.



Etkinliğe, Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve vatandaşlar katıldı.