Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçesinde Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.



Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ve din görevlileri, ilçe mülki erkanı makamında ziyaret etti.



Müftü Çelikoğlu, daha sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, hastalar ile sağlık çalışanlarına birer gül takdim etti.



Beyşehir'de, Kutlu Doğum Haftası kapsamında Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda konferans düzenlendi.



Derebucak'ta ise İlçe Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başlayan programa konuşmacı olarak katılan Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, konferans verdi.



Çelikoğlu, sunumunda bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası'nda tema olarak belirlenen "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" konusunu anlattı.