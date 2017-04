Mutki Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce, Kutlu Doğum Haftası etkinliği düzenlendi.



Hafta dolayısıyla Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya Salonunda Mutki Belediyesince vatandaşlara yemek ikram edildi.



Mutki Yatılı Bölge Okulu'nda (YBO) düzenlenen programda ise "Hz. Muhammed'i anlama ve anma" konulu konferans düzenlendi.



Mutki Müftüsü Cemil Meriç, konferansta yaptığı konuşmada, Müslümanların, Hz. Muhammed'in ümmeti olmakla şereflendirildiğini belirterek, "Bizim de vazifemiz onun ahlakıyla ahlaklanmaktır." dedi.



Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Yüceer de şunları kaydetti:



"Her şeyden önce o gönüllerin insanıdır. Gönülleri mamur etmiştir. O yüzden onu gönülden anlatmamız gerekmektedir. Allah insanlar arasından seçtiğini birini görevlendirip insanlara yol göstermesi için yollamıştır. Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu kıyamete kadar kesindir. İnsanlar onun mesajlarını takip ederek yaşar. Peygamberin terbiyesi vahyin ışığında oluşmuştur. O canlı olarak aramızda değil ama yaşamının her karesinden haberdarız. Onun için insanlığın çaresi peygamberin mesajlarıdır. İşte onun için bu mesajları takip ederek asıl görevimiz olan insan yetiştireceğiz. O vahşileri ehlileştirmiştir, bizi medenileştirmiştir."



Düşmanlara karşı gafletten uyanılması gerektiğini bildiren Yüceer, Batı dünyasının her saniye fırıldaklıklar çevirerek tuzaklar kurduğunu vurguladı.



Yüceer, "Sonrada içimizden yaratıklar bulup kullanıyorlar. O yaratıkların ismi, kimliği, pasaportu bizimkinden. Fakat fikri, aklı ve zekasıyla gavura hizmet eder. Uyanın. Sonunda eyvah dememek için değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Gaflete düşersek Osmanlı'dan geriye kalan bir avuç toprağımızda elden gidecek." diye konuştu.



İlahiler eşliğinde semazen gösterisi sunulmasının ardından hafta dolayısıyla yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.



Programa, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ekrem Doğan, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.